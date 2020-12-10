Гознак тестирует возможность продажи и покупки драгоценных металлов и монет через вендинговые автоматы. Об этом, как передает ТАСС, рассказал журналистам глава Гознака Аркадий Трачук в кулуарах презентации научного издания «Гознак. История в событиях, датах, судьбах».

«В рамках акселератора (программа по развитию и ускорению перспективных высокотехнологичных стартапов. — Прим. ТАСС) из нескольких десятков компаний, которые были в начале «воронки», остались четыре компании. Скоро надеемся выйти с ними на формальное взаимодействие. Один из проектов — вендинговые системы для продажи и приема драгметаллов, что достаточно любопытно, поскольку там решается непростой вопрос проверки подлинности металла. Можно будет либо купить, либо сдать золотую монету», — сообщил Трачук, уточнив, что такого проекта в России пока нет.

Он пояснил, что ключевыми моментами в проекте являются сохранность монеты и подлинность драгоценного металла при его покупке и продаже.



«Там не все так уж линейно и просто, но результаты обнадеживающие. Тестовый аппарат стоит в салоне Московского монетного двора», — отметил он.