Вчера мировые рынкиакций подошли к новым максимумам в первой половине торговой сессии (пока не стало известно, что Федеральная торговая комиссия США подала антимонопольный иск против Facebook), так как оптимизм в связи с надеждами на новые пакеты стимулов и вакцинацию заслонил сильный рост инфицированных COVID-19. На российском рынке акций ралли наблюдалось по всем секторам – по итогам дня индекс РТС повысился на 0,6% до 1 372 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 1,0% до 3 211 пунктов; сильным спросом пользовались бумаги таких компаний как FIVE LI (+2,9%), MNOD (+1,6%), LKOD (+1,5%), NLMK (1,3%). AFKS (-2,7%) и DSKY (-1,9%) оказались в аутсайдерах рынка. Курс рубля ослаб на 0,5% до 73,86 руб./долл., реагируя на укрепление доллара на фоне ослабления надежд на новые стимулы ближе к концу торгового дня. Цены на нефть были устойчивы (Brent +0,1% до 48,86 долл./барр.).

Сегодня на российском рынке акций спросом, вероятно, будут пользоваться акции циклических секторов: Мы ожидаем, что сегодня утром российский рынок акций будет снижаться, следуя мировым аналогам, так как ралли на глобальных рынках акций столкнулось с целым рядом негативных факторов. Компании в составе индекса NASDAQ сильно распродавались сегодня ночью после того как власти США подали антимонопольные иски против Facebook. Эти события, вероятно, приведут к усилению ротации инвесторов из историй роста в акции циклических секторов и недооцененные компании в будущем году. Хотя динамика российского рынка акций сегодня, вероятно, будет слабой, мы ожидаем спрос на акции циклических компаний: сильные цены на нефть и восстановление курса рубля позитивны для отдельных компаний в нефтегазовом и финансовых секторах, хотя интересом будут пользоваться и бумаги горно-металлургических компаний.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru(Стратегия)

Инфляция составила 0,2% с начала месяца на 7 декабря; НЕГАТИВНО Как сообщил Росстат, после замедления роста цен до 0,1% в последнюю неделю ноября, потребительские цены выросли на 0,2% за период с 1 по 7 декабря. Это является негативной новостью, так как, учитывая укрепление курса рубля к доллару с начала ноября, мы ожидали, что инфляционное давление смягчится, и месячная инфляция в декабре составит 0,4% м/м. Вчерашняя цифра указывает на то, что годовая инфляция может составить 4,7% г/г, что будет представля ть сильное отклонение от прогнозируемого ЦБ диапазона на этот год на уровне 3,9-4,2%, обновленного регулятором в октябре; очевидный вывод из этого заключается в том, что быстрое ускорение инфляции также становится сюрпризом для монетарных властей. Мы подтверждаем наше мнение о том, что ЦБ вынужден будет взять паузу в цикле понижения ставки до 2К21 .

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)