Руководитель экспертной группы службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Юрий Божор предложил банкам брать на себя ущерб клиентов от действий мошенников, если кредитная организация не выстраивает у себя эффективные системы фрод-мониторинга и предлагает небезопасные финансовые услуги и инструменты платежа. Этой идеей он поделился в ходе выступления на международном форуме по борьбе с мошенничеством в сфере высоких технологий AntiFraud Russia, передает ТАСС.

«У меня очень простой подход в этом вопросе. Здесь необходимо формировать принцип «Предложил инструмент, предложи защиту». <…> Надо заниматься финансовой грамотностью, надо воспитывать людей. Но не надо перекладывать всю ответственность на клиента, потому что в данной ситуации финансовая организация несет такую же ответственность», — сказал Божор, подчеркнув, что это его личная позиция в вопросе борьбы с мошенничеством.

Вместе с тем эксперт отметил, что вопрос перекладывания ответственности на финансовые организации необходимо тщательно проработать. «Вопрос ответственности, если его вводить, должен быть очень хорошо продуман. Именно безусловной ответственности. <…> Вопрос, как переносить ответственность, достаточно нетривиальный», — считает он.

Так, по мнению Божора, следует создать перечень мер, которые кредитная организация должна принимать для борьбы с мошенничеством, и каждый банк должен у себя на сайте информировать клиентов, какие из защитных мер организация внедрила. «Если банк их не выполняет и экономит деньги, соответственно, суд должен понимать, что банк выдал клиенту небезопасное средство платежа», — отметил эксперт и добавил, что банкам следует конкурировать за клиента в том числе и по степени защищенности их услуг и продуктов.

Помимо этого Божор раскритиковал банки за автоматическое предоставление клиенту всего спектра услуг, даже если он в них фактически не нуждается, и предложил финансовым организациям оказывать только те услуги, которые клиент выбрал при подписании договора на обслуживание.



«Например, зачем вы пожилому клиенту сразу даете по умолчанию при открытии обычного счета ДБО кредиты? Вы ему даете возможность подключения Apple Pay, вы ему даете возможность онлайн получить кредит в течение пяти минут без ничего. Он не просил этого у вас. Оставьте пустые поля, пусть он осознанно проставит «крыжики», — сказал он.