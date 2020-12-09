Следственный комитет РФ предъявил обвинение по уголовному делу о растрате почти 13 млрд рублей бывшему заместителю председателя правления банка «БФГ-Кредит» Денису Пуресеву. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Следственного комитета.



«В результате проведенных совместно с подразделениями МВД и ФСБ России следственных и оперативно-разыскных мероприятий <...> задержан бывший заместитель председателя правления банка Денис Пуресев, являющийся действующим адвокатом. Пуресеву предъявлено обвинение в совершении хищения в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения», — говорится в сообщении.

В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в принадлежащих задержанному жилых и офисных помещениях при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проведены обыски. «Изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — сказала она.

В СК также сообщили, что в международном розыске находятся владельцы и руководители банка Юрий Глоцер и Евгений Мафцир. По данным следствия, они являются организаторами преступления, после выявления которого скрылись за границей. Бывший председатель правления банка находится в Чехии. «Следствием запрошена выдача задержанного в Чехии бывшего председателя правления банка Павла Дойнова, по версии следствия, также причастного к растрате денежных средств банка», — сообщили в СК.

Дело о растрате в «БФГ-Кредите» расследует Главное следственное управление СК РФ. Ранее обвинение в растрате было предъявлено бывшим сотрудникам кредитного управления банка Михаилу Дорогинину, Алексею Горлину и Юлии Финкельштейн. Следствие считает, что в период 2014—2016 годов бывшие руководители банка выдали более чем 40 подконтрольным коммерческим структурам заведомо невозвратные кредиты на сумму не менее 12,9 млрд рублей. «Указанные денежные средства переводились соучастниками зарубежным коммерческим организациям и использовались для приобретения недвижимости и частичного рефинансирования кредитов», — сообщили в СК.