В большинстве сегментов финансового рынка в ноябре наблюдался рост котировок. На это указывает Центробанк РФ в обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

«Ноябрь был позитивным месяцем для финансовых рынков. Завершение выборов в США, новости о высокой эффективности вакцин от коронавируса и о возможности их скорого использования способствовали росту рынков в большинстве развитых стран и стран с формирующимся рынком. Исключением не стал и российский рынок, несмотря на то что избрание Джо Байдена президентом США, по мнению инвесторов, повышает вероятность ужесточения санкционной риторики в отношении России», — отмечают в ЦБ.

В частности, в материале говорится, что «курс рубля по итогам месяца укрепился на 3,9%, до 76,39 рубля за доллар США. В ноябре рубль укреплялся максимальными темпами с мая 2020 года, когда курс рос на фоне общего 'risk on' из-за замедления пандемии и частичного снятия карантинных ограничений». Драйвером роста стали и позитивные настроения на рынках: повышение индекса валют стран с формирующимся рынком на 3,8%, цены нефти — на 27%, а также снижение страновой риск-премии.

В ЦБ обращают внимание и на снижение кривой доходности российских облигаций федерального займа, при этом более выраженное снижение доходности длинных выпусков ОФЗ объяснялось значительным притоком средств нерезидентов: за месяц они увеличили свои вложения на 102,2 млрд рублей. Последний раз такая активность нерезидентов наблюдалась в феврале этого года, напоминает регулятор. «Благодаря благоприятному внешнему фону Минфин России успешно провел размещение двух выпусков еврооблигаций на 0,75 млрд и 1,25 млрд евро со сроками до погашения семь и 12 лет соответственно. Кроме того, Минфин России выполнил годовой план заимствований ОФЗ на 2020 год, разместив в ноябре бумаги на 814,6 млрд рублей по номиналу», — указывает Банк России.



Рынки акций большинства стран в ноябре выросли более чем на 10%, причем российский рынок был одним из лидеров роста: индекс Мосбиржи повысился на 15,5%, а индекс РТС — на 20,2%. Более значительный рост российских индексов по сравнению с индикаторами других стран с формирующимся рынком объяснялся ралли на рынке нефти и более слабой динамикой в предыдущие месяцы, добавляют в Центробанке.