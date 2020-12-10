В России в октябре наблюдалось ослабление сберегательной активности населения, в том числе за счет снизившейся реальной доходности вкладов, а также растущего спроса на рынке недвижимости, выражающегося в увеличении остатков на счетах эскроу. Об этом говорится в обзоре ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

В октябре сохранению среднерыночных депозитных ставок вблизи уровня предыдущего месяца ожидаемо способствовали пауза в смягчении денежно-кредитной политики и конкуренция банков за стабильное розничное фондирование в условиях растущего интереса населения к альтернативным инструментам сбережений , отмечает регулятор. По краткосрочным вкладам (со сроками до года, кроме вкладов до востребования) средняя ставка составила 3,3% годовых, по долгосрочным — 4,1%, указано в обзоре.

Уточним, что на днях ЦБ сообщал о средневзвешенной ставке по вкладам срочностью до года в рублях в октябре на уровне 3,23% (минус 0,04 процентного пункта к сентябрю), свыше года — 4,13% (плюс 0,03 п. п.).

В ноябре банки корректировали в сторону повышения ставки по действующим депозитным продуктам , а также запускали привлекательные сезонные вклады в преддверии новогодних праздников, указывают в Центробанке. «В связи с этим до конца года можно ожидать сохранения вблизи текущего уровня либо некоторого роста средней стоимости привлечения средств от розничных клиентов», — прогнозирует регулятор.

По его данным, в валютном сегменте рынка среднерыночные ставки по кратко- и долгосрочным депозитам в октябре незначительно скорректировались вверх, превышая исторические минимумы, достигнутые в сентябре, на 0,06 и 0,055 п. п. соответственно.

«В октябре наблюдалось снижение сберегательной активности населения: с исключением счетов эскроу в годовом выражении прирост розничного депозитного портфеля сократился на 1,1 п. п., до 3,4%. Замедление притока средств во вклады было обусловлено повышением заинтересованности розничных инвесторов в альтернативных финансовых инструментах на фоне снизившейся реальной доходности вкладов, а также использованием части сбережений для поддержания потребления. Кроме того, дополнительным фактором снижения сберегательной активности был растущий спрос на рынке недвижимости, что проявлялось, в частности, в ускоряющемся росте остатков на счетах эскроу», — пишет регулятор.



В структуре депозитного портфеля по‑прежнему продолжалось замещение валютных депозитов рублевыми. Так, в октябре годовой темп сокращения валютных вкладов ускорился с 8,6% до 8,8%. В сегменте рублевых депозитов населения в условиях сохраняющейся неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации с распространением коронавируса и низких депозитных ставок продолжался переток средств из срочных вкладов до трех лет на текущие счета. При этом активность в сегменте вкладов на срок свыше трех лет стабилизировалась: на конец октября годовой прирост данной категории депозитов составил 9,7%, сложившись на уровне предыдущего месяца. Такая динамика вкладов способствовала сохранению валютизации (с исключением счетов эскроу) в октябре на уровне 21,9%.