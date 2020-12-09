Банк России в ноябре вынес на обсуждение экспертного совета с участием страховщиков и представителей власти законопроект о создании единой АИС страхования на базе созданных страховыми союзами баз АИС ОСАГО , Бюро страховых историй и т. д., которые должны быть переданы регулятору; законопроект подразумевает, что страховщики будут и дальше финансово обеспечивать функционирование базы, но ее использование для страхователей и страховщиков станет платным в большинстве случаев, пишут «Ведомости» .

Как сообщили в пресс-службе ЦБ, регулятор намерен создать коммерческую компанию-оператора, которая будет собирать плату за ее использование, но он не заинтересован в создании нового источника доходов для государства или иных участников — предлагаемые изменения не окажут влияния на страховые тарифы.

С этой идеей не согласился Российский союз автостраховщиков (РСА) — с 2011 года в создание этих баз страховщики вложили более 10 млрд рублей и считают их своей собственностью, более того, они ежедневно нужны страховщикам в работе; в процессе заключения договора каждый страховщик делает около 20 запросов к АИС ОСАГО на каждый договор, запросы к АИС ОСАГО исходят и от самих автовладельцев; согласно законопроекту, бесплатными для граждан будут только два запроса в год к новой базе.

По словам экспертов, если за каждое обращение к АИС страховщикам придется платить, их затраты существенно возрастут, что неизбежно отразится на стоимости полисов ОСАГО; если же регулятор повышать тарифы не позволит, то с рынка уйдет большинства игроков – им станет невыгодно продавать ОСАГО даже через собственные сайты.