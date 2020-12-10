Всего жители Липецка обменяли на банковские купюры 230 кг монет на сумму 248 024 рубля.

Чаще всего клиенты сдавали денежные средства крупного номинала. Лидерами обмена стали десятирублевые монеты. На втором месте по популярности — мелочь достоинством 5 рублей. При этом встречался и мелкий номинал — 5, 10 и 50 копеек. По условиям акции сданные монеты участники акции могли частично обменять на памятные банкноты, выпускаемые в обращение ограниченным тиражом.

Акция «Монетная неделя в Липецкой области» проходила с 30 ноября по 4 декабря 2020 года в городе Липецке. Организатором мероприятия выступило Отделение по Липецкой области ГУ Центрального Банка России по ЦФО. Мероприятие было направлено на решение задачи по возврату в платежный оборот выпущенных монет.