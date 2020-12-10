Ситуация на отдельных продовольственных рынках сказалась на инфляции в ноябре. На это указывает Центробанк, комментируя ускорение годовой инфляции в РФ до 4,4%.

«В ноябре 2020 года годовая инфляция увеличилась до 4,4% . Повысился и месячный прирост потребительских цен — главным образом под влиянием разовых факторов на отдельных продовольственных рынках и в результате произошедшего в предыдущие месяцы ослабления рубля», — пишет регулятор.

Так, снижение урожая сахарной свеклы и подсолнечника отразилось на ускоренном удорожании сахара и подсолнечного масла. Дополнительное давление оказало повышение мировых цен. Под влиянием курсовой динамики дорожали автомобили.

«В ноябре продолжился перенос произошедшего ослабления рубля в цены. Как и в предыдущие месяцы, в наибольшей мере он отражался на росте цен на автомобили и бытовую технику и электронику, особенно чувствительных к курсовой динамике, — отмечается, в частности, в обзоре. — Динамика цен на автомобили, как и в предыдущие два месяца, внесла наибольший вклад в повышение годового прироста цен на непродовольственные товары».

По мнению ЦБ, в ближайшее время под влиянием постепенного исчерпания переноса в цены произошедшего ослабления рубля и его последующего укрепления в ноябре можно ожидать замедления темпов удорожания непродовольственных товаров.

При этом, по наблюдениям Центробанка, «осенний подъем заболеваемости коронавирусом не привел к значительным изменениям потребительского поведения и ценовой динамики, чему способствовали точечный характер принимаемых мер и адаптация граждан и предприятий к новым условиям».

«Временные факторы со стороны предложения отдельных видов продовольствия привели к большему, чем ожидал Банк России, повышению инфляции в октябре и ноябре текущего года, — признает регулятор. — Это скажется на итогах 2020 года: инфляция превысит прогноз Банка России, опубликованный в октябре (3,9—4,2%). Тем не менее по мере исчерпания действия разовых факторов и нормализации инфляционных ожиданий постепенно будет более выраженно проявляться дезинфляционное влияние спроса. Это замедлит годовую инфляцию до 3,5—4% к концу 2021 года».



Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила на днях в интервью Bloomberg, что рост потребительских цен в России к концу этого года может составить 4,5%. По ее словам, инфляция может достичь пика в феврале 2021-го, но не превысит 5%.