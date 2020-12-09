Проценты выплачиваются в конце срока.
Банк «Александровский» ввел новый вклад «Черника Айс». Вклад открывается от 30 тыс. рублей на 181 и 367 дней.
Процентная ставка при размещении средств на депозите в отделении – 5%, а при открытии вклада через интернет-банк или мобильное приложение – 5,2% годовых.
Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке до востребования.
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