Банк «Александровский» ввел новый вклад «Черника Айс». Вклад открывается от 30 тыс. рублей на 181 и 367 дней.

Процентная ставка при размещении средств на депозите в отделении – 5%, а при открытии вклада через интернет-банк или мобильное приложение – 5,2% годовых.

Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке до востребования.