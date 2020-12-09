Азиатский банк развития (АБР) улучшил прогнозы экономического роста развивающихся стран континента в текущем году с минус 0,7% до минус 0,4%. Такие данные приводятся в распространенном в четверг докладе этой финансовой организации, штаб-квартира которой находится в Маниле.

«Экономическая активность в развивающейся Азии, по прогнозам, сократится на 0,4% в нынешнем году, прежде чем возрастет на 6,8% в 2021 году, поскольку регион движется к восстановлению от последствий пандемии коронавируса», — указывается в отчете.

В сентябре АБР предрекал спад этого показателя по итогам текущего года на уровне 0,7%. Прогноз на будущий год не изменился.

«Перспективы развивающихся государств Азии улучшаются. В частности, повышены прогнозы роста для КНР и Индии — двух крупнейших экономик региона», — отметил главный экономист банка Ясуюки Савада.

Так, АБР ожидает рост экономики Китая в 2020 году на уровне 2,1% вместо 1,8%, озвученных ранее. Прогноз для Тайваня повышен с 0,8% до 1,7%, Вьетнама — с 1,8% до 2,3%. Снижение ВВП Индии пересмотрено с минус 9% до минус 8%, Гонконга — с минус 6,5% до минус 5,5%, Таиланда — с минус 8% до минус 7,8%. В то же время несколько ухудшены прогнозы спада для таких стран, как Индонезия, Малайзия и Филиппины.

Прогноз уровня инфляции для государств региона скорректирован с 2,9% до 2,8%, следует из документа.