Альфа-Банк запустил Alfa Message в Telegram и в ближайшее время запускает аналогичный сервис в WhatsApp. Банки.ру протестировал банк в мессенджере и выяснил, кому и зачем он может понадобиться.

Alfa Message — это банковский бот в мессенджере. Одна из основных его функций — мгновенный выпуск бесплатной цифровой карты. С нее можно в дальнейшем оплачивать покупки в Интернете, или даже в офлайн-магазинах, если привязать карту к Google Pay, Apple Pay или к другому мобильному кошельку. В самом мессенджере есть интеграция с сервисами — партнерами: «Яндекс.Такси», «ВкусВилл», Burger King и т.д.

Картой из мессенджера можно также оплачивать коммунальные услуги и мобильную связь. Правда пока эти платежи реализованы через сервис PayMo, что предполагает наличие комиссий. Для сравнения, при оплате сотовой связи в мобильном приложении Альфа-Банка комиссий нет.

Цифровая карта активируется в чат-боте за несколько секунд по номеру телефона. Для этого необязательно являться клиентом банка или проходить дополнительную идентификацию. Затем ее можно пополнить переводом с любой карты Visa, Mastercard или «Мир» или запросить пополнение, сгенерировав специальную ссылку или QR-код. Это можно сделать прямо в мессенджере, не заходя в приложения других банков.





Пополнить карту просто, но выводить средства пока довольно проблематично. Дело в том, что карты класса prepaid (предоплаченные), выпущенные без идентификации клиента, имеют существенные законодательные ограничения как по лимитам расходных операций, так и по возможностям вывода средств. Так, в моменте на карте может находиться не более 15 тыс. рублей, а максимальный оборот (сумма трат) в месяц не может превышать 40 тыс. рублей.



Итак, делать переводы с цифровой карты из мессенджера нельзя, зато можно переводить средства с других карт — по номеру карты или телефона. Также можно воспользоваться другими предложениями банка, к примеру, подать заявку на кредит или кредитную карту, купить страховой полис или даже подать заявку на регистрацию самозанятым. Разумеется, для получения этих продуктов понадобится проходить стандартную идентификацию.

Разработчики сервиса не забыли и про безопасность. К примеру, чтобы посмотреть реквизиты карты с CVC-кодом, понадобится ввести и заранее установленный шестизначный пароль и код из СМС.

Какие есть аналоги?

Создатели Alfa Message отмечают, что прямых аналогов на российском или зарубежных рынках не найти, но есть идейно похожие сервисы. К примеру, у европейского необанка Zelf, основанного бывшим ИТ-директором «МДМ Банка» Эллиотом Гойхманом и работающии на французской банковской лицензии, нет отделений и даже собственного приложения. Все операции совершаются в WhatsApp, Telegram и других мессенджерах с помощью бота. В России похожий проект был реализован еще раньше — первый банк мессенджерах TalkBank появился в 2016 году.

В мире есть много примеров интеграции платежных систем с социальными сетями. В США и других странах работает Facebook Pay, в Китае — WeChat Pay, в Бразилии и Индии — WhatsApp Pay, в России есть VK Pay. Российские банки и финансовые организации видят популярность мессенджеров у своих клиентов и стремятся встроиться в эту парадигму различными способами. Так, в октябре банк «Открытие» объявил о запуске первой в России банковской клавиатуры для мессенджеров.

Зачем банки идут в мессенджеры?

Бот в мессенджере станет одним из каналов привлечения клиентов для банка. «Основная задумка — не затаскивать клиентов сразу в мобильное приложение или в отделение, а приходить к ним в их среду общения и давать им банковский сервис быстро, сейчас и сразу», — пояснил руководитель дирекции цифрового бизнеса Альфа-Банка в мессенджерах Владимир Ястребков.

На момент публикации Alfa Message доступен в Telegram и через несколько дней заработает в WhatsApp. Позже сервис появится в Viber и в Facebook Messenger. По словам Владимира Ястребкова, банк также смотрит в сторону таких мессенджеров как «ВКонтакте», «Одноклассники» и iMessage.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru