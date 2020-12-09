Интернет-банк Ак Барс Бизнес Драйв, созданный на базе передового решения Digital2SME компании BSS, второй год подряд занял 2-е место по удобству сервисов для ВЭД. Об этом стало известно из обнародованных результатов ежегодного рейтинга Business Internet Banking Rank, проводимого аналитическим агентством Markswebb.

Представленная в этом году на исследовании система ДБО Ак Барс Бизнес Драйв серьезно приросла функционалом. Пользователям стали доступны уникальный инструмент для запросов у банка документов ВЭД, валютный календарь, сервис для создания инвойса онлайн, досье по валютным контрактам, упрощенное заполнение документов валютного контроля, покупка-продажа валюты по желаемому курсу, отслеживание маршрута валютного платежа. В чате стало возможным не только обсуждать общие вопросы с сотрудником, но и решать с валютным контролером вопросы по проведению валютных операций и направлять в банк документы.



Исследование дистанционных каналов обслуживания оценивались по разным направлениям с точки зрения целевого клиента и целей использования. Кроме сегмента компаний малого бизнеса, ведущих ВЭД, рассматривались также ИП без сотрудников и торгово-сервисные компании. В этих категориях Ак Барс Бизнес Драйв тоже занял высокие позиции в соответствующих рейтингах.

«Наша главная задача — дать клиентам инструменты для решения всех финансовых вопросов быстро, просто и удобно и помочь в развитии бизнеса. Мы рады, что эксперты ведущего рейтинга в области интернет-банков и мобильных приложений высоко оценили функционал нашей системы», — отметил начальник управления транзакционного бизнеса Ак Барс Банка Ильдар Абдуллин.

«Мы признательны Ак Барс Банку за то доверие, которое он оказывает в сотрудничестве с нами. Наша цель максимально способствовать цифровой трансформации банка и внедрению высокотехнологичных, востребованных и удобных для пользователей решений. Высокий результат второй год подряд говорит о правильности выбранного пути», - подчеркнул директор по продажам компании BSS Виталий Патешман.

Следует отметить, что система Digital2SME, на которой основан Ак Барс Бизнес Драйв, работает на базе платформы Digital2Go и, представленная два года назад, сразу вошла в Топ-5 рейтинга эффективности интернет-банков Business Internet Banking Rank-2018 агентства Markswebb.