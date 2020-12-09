📰 Часть граждан оказалась ограничена в возможности получения заемных средств в банках, в качестве альтернативы они обратились к МФО и ломбардам, пишет «Коммерсант» . Сервис подбора залоговых займов Zalogoff.com проанализировал ставки по краткосрочным займам. Самые выгодные условия ожидаемо предлагают банки — ставка по кредитным картам находится в диапазоне от 0,027% до 0,082% в день. У ломбардов ставки находятся на уровне 0,3–0,6% в день, что примерно в три раза ниже, чем у МФО (в среднем ставка МФО составляет 1% в день, или 365% годовых).

📰 Таксомоторный бизнес выступил против законопроекта о такси, который уже прошел первое чтение в Госдуме, пишут «Известия» . Принятие документа приведет к росту тарифов и может ускорить переток водителей в нелегальный сектор, предупредили в отрасли. Владельцы и директора 200 таксопарков из 30 регионов России направили письмо с отзывом на документ председателю Госдумы Вячеславу Володину. Письма компаний о поддержке инициативы продолжают поступать в Общественный совет по развитию такси. На вечер 9 декабря собрано 300 подписей из 38 регионов страны. Депутаты готовы учесть замечания бизнеса, сказали в парламенте.

📰 Число загрузок мобильных приложений за 2020 год в мире выросло на 10%, а расходы в них — на 25%, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на данные аналитической компании App Annie. Первое место в мире по числу загрузок занял TikTok, за ним идут Facebook и WhatsApp. Также в топ-10 входят сервисы видеоконференций Zoom и Google Meet, Instagram, мессенджеры Facebook Messenger, Snapchat и Telegram, и еще один сервис коротких видео Likee. В условиях пандемии, связанных с ней локдаунов и перехода на работу из дома люди стали больше времени проводить в приложениях и больше тратить в них.

📰 На дополнительное образование и развитие одного ребенка российские семьи тратят в среднем 1,6 млн рублей за весь образовательный цикл, или 7,5 тыс. рублей в месяц, пишут «Известия» . Об этом говорится в исследовании НПФ СберБанка и «СберБанк страхование жизни». Такие расходы несет абсолютное большинство родителей — 87%. Больше всего в дополнительное образование детей вкладывают москвичи — по 13,6 тыс. рублей ежемесячно. На втором месте по размеру трат оказались жители Санкт-Петербурга (11,9 тыс. рублей), а на третьем — Тюмени (8,6 тыс. рублей). Самые популярные формы дополнительного образования — спортивные секции и творческие кружки. Бум спроса на платные услуги связан с переходом на дистанционное обучение в школах из-за пандемии, считают эксперты.

📰 Из-за падения деловой активности в первом полугодии на фоне первой волны пандемии у лизинговых компаний на конец III квартала около 20% всех активов оказались проблемными, их объем за девять месяцев вырос более чем на 70%, пишет «Коммерсант» . Компании, специализирующиеся на розничном сегменте, постепенно восстанавливают позиции. Но тем, кто занимался корпоративным лизингом, может потребоваться помощь государства, полагают эксперты.