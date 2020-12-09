Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому транспортные карты и карты для школьников могут быть выведены из-под запрета на пополнение наличными анонимных электронных кошельков. Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, вносит поправки в закон «О национальной платежной системе».

Закон разрешит пополнять наличными деньгами школьные и транспортные карты, выпущенные в форме неперсонифицированных электронных средств платежа. Речь идет о картах, использующихся для оплаты проезда в общественном транспорте, услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, вузах и получающих дополнительное образование.

Сейчас действует норма, по которой запрещено пополнять неперсонифицированные электронные средства платежа (НЭСП) наличными. Поправка была принята для противодействия терроризму и отмыванию нелегальных доходов. Автоматически под запрет подпали транспортные и школьные карты, которые в ряде регионов были выпущены именно в форме НЭСП.

По статистике, 60–70% таких карт граждане предпочитают пополнять наличными. По решению ЦБ до конца 2020 года в отношении школьных и транспортных карт запрет жестко не применяется, то есть за него временно не штрафуют. Полная отмена запрета освободит операторов от возможных санкций со стороны регулятора.