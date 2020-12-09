Управляющая компания «РБ Капитал» получила лицензию регулятора на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Об этом в среду сообщил Росбанк, в группу которого входит компания.

Согласно данным на сайте ЦБ, лицензия выдана 3 декабря.

ООО «УК «РБ Капитал» создано в июне 2020 года. Универсальная управляющая компания будет предлагать продукты в области управления активами для удовлетворения потребностей любых клиентских сегментов группы Росбанка, указано в релизе.

«Решение о создании УК «РБ Капитал» продиктовано бизнес-необходимостью и отвечает одной из ключевых целей группы «Росбанк» — стать интегрированной банковской платформой для предоставления широкого спектра финансовых услуг. «РБ Капитал» позволит в кратчайшие сроки наиболее полно удовлетворить запросы клиентов и предоставить им возможность выбора», — комментирует заместитель председателя правления Росбанка, руководитель подразделения «Росбанк L'Hermitage Private Banking» Улан Илишкин.



Как сообщалось летом и подтверждается текущими данными ЕГРЮЛ, управляющую компанию «РБ Капитал» возглавил Олег Галкин, ранее работавший в УК «Уралсиб» и БКС.