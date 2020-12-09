Тимер Банк ввел новый вклад «Надежный выбор ПЛЮС» . Депозит открывается на сумму от 5 тыс. рублей сроком на 360 дней.

Процентная ставка начисляется тремя периодами: с первого по 120-й день — 4,25%, со 121-го по 240-й день — 4,5% годовых, с 241-го по 360-й день — 4,9% годовых. Дополнительные взносы принимаются в первые 240 дней, частичное снятие возможно в первые 120 дней до неснижаемого остатка 5 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты или счет до востребования.

При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке до востребования.