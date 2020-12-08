Группа Санкт-Петербургской биржи может выйти на IPO в 2022 году, пишет «Коммерсант» . Совет директоров Ассоциации НП РТС (мажоритарный акционер Санкт-Петербургской биржи, СПБ, SPB) утвердил новую стратегию развития НП и биржи на 2021–2023 годы. В эти сроки предполагается «проведение IPO группы компаний SPB биржи с оценкой не менее 1 млрд долларов». Как рассказали два источника, IPO планируется в 2022 году. По их информации, оценка в 1 млрд долларов взята как минимальная, звучали также 3 млрд или 5 млрд долларов.

Сейчас капитализация биржи низкая, менее 400 млн долларов, оценил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. По его мнению, потенциал роста может быть многократный в случае увеличения free-float. Среди рисков — ограничения для локальных инвесторов по торговле иностранными ценными бумагами и конкуренция со стороны Московской биржи, считает он. Также увеличение стоимости связано с расширением функционала биржи. Сейчас она представляет собой «нишевое решение», осуществляя доступ на международный рынок акций, так и не начав до сих пор торги российскими бумагами.

Согласно стратегии развития, в долгосрочном плане на Санкт-Петербургской бирже предполагается сформировать универсальную бизнес-модель, которая включает рынки акций и облигаций в международной и локальной юрисдикциях, рынок производных и инструментов коллективных инвестиций. Модель должна быть ориентирована не только на индивидуальных клиентов брокеров, но и на институциональных, что потребует развития денежного рынка для оптимизации технологии, ее «бесшовности» и надежности, говорится в стратегии.

Значительный приток розничных инвесторов стимулирует развитие биржи, надо не упустить этой возможности и попробовать запустить другие рынки, отметил источник в крупном брокере. Как указывает Ващенко, количество клиентов биржи достигло 7 млн человек, а торговый оборот — 25 млрд долларов в ноябре. Кроме того, отметил он, по итогам года прибыль может превысить 1 млрд рублей.