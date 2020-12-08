Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 24 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 6 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 73,24 рубля (минус 27 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 11 копеек и составил 88,88 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в среду с утра торги на Мосбирже открылись снижением по иностранным валютам. По его словам, если после вакцинации начнется снижение темпов распространения коронавируса, то рост нефтяных котировок продолжится на ожиданиях увеличения спроса на энергоресурсы после снятия ограничений. Темпы снижения пары доллар/рубль замедлились, при этом целевая зона не изменилась и остается между уровней 71—72 рубля.

«Сегодня пара евро-доллар подрастает на четверть процента, развернувшись от отметки 1,21. Это поддержит рубль на открытии торгов, который в паре с долларом нащупал новую поддержку – район 73 рублей за доллар. От него пара уже неоднократно разворачивалась вверх. Не исключено, что при улучшении внешнего фона пара попробует пробить вниз этот уровень, но ставку на укрепление рубля делать очень рискованно. Скорее всего, к концу года рубль существенно подешевеет», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.