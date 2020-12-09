В рамках реализованной в два этапа программы, предусматривавшей стимулирование внутренних туристических поездок за счет кешбэка, россияне приобрели туры и оплатили проживание суммарно на 6,5 млрд рублей. Такие предварительные данные представило Федеральное агентство по туризму, уточнив, что в программе приняли участие около 300 тыс. человек.

Государство вернуло людям за поездки по стране порядка 1,2 млрд рублей. Средства возвращались на карты платежной системы «Мир», которая выступила технологическим партнером программы.

Напомним, первый этап продаж в рамках программы продлился с 21 по 28 августа, второй — с 15 октября по 5 декабря (оплаченная в его рамках поездка может продлиться до 10 января 2021 года включительно). Второй этап программы предполагал более привлекательные условия : в частности, ставка кешбэка составляла 20% независимо от суммы покупки, но не более 20 тыс. рублей.

У основных туроператоров в период действия программы продажи по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли в среднем на 40%, указывают в Ростуризме. У агрегаторов, которые участвовали в программе, бронирования увеличились на 10—15%. Активность бронирований в гостиницах курортного и рекреационного формата за этот же период выросла в среднем на 15—20%.

Программа также оказала существенное позитивное влияние на региональные экономики, подчеркивают в Ростуризме. «По экспертным оценкам, турист в поездке дополнительно тратит примерно столько же, сколько и на само бронирование. Таким образом, региональные экономики за счет реализации программы получили суммарно около 13 млрд рублей. В условиях кризиса и низкого осеннего спроса туризм и сфера гостеприимства в регионах получили существенную поддержку, а сотни тысяч рабочих мест оказались востребованы», — отмечается в сообщении.

«Государство впервые реализовало в туризме комплексную меру поддержки с одновременно высоким социальным и экономическим эффектом, а также высоким мультипликатором расходования бюджетных средств: на 1 государственный рубль пришлось 6 рублей средств граждан, которые они потратили на отдых и оздоровление в стране», — указываю в Ростуризме.

По информации генерального директора платежной системы «Мир» Владимира Комлева, доля покупок в рамках программы туристического кешбэка составила около 60% от всех покупок в категории «туризм и отдых» по картам «Мир» в период проведения акции.

При этом в Ростуризме считают, что потенциал программы удалось раскрыть не до конца. «Сдерживающими людей факторами оказалась сложная эпидемиологическая ситуация и, как следствие, отсутствие определенности по планам на путешествия и отдых, а также пока еще недостаточное количество массового конкурентного по соотношению «цена/качество» туристического продукта внутри страны», — поясняют в ведомстве.



Неизрасходованные в 2020 году в рамках программы средства Ростуризм предложит направить на ее продолжение в последующие годы. Напомним, на программу выделялось 15 млрд рублей. «Туристический кешбэк как одна из системных мер по повышению доступности внутренних направлений должен работать в комплексе со всем набором отраслевых инструментов в рамках национального проекта по туризму, обеспечивая синергетический эффект для развития отрасли», — заключают в Федеральном агентстве по туризму.

По информации ТАСС , Российский союз промышленников и предпринимателей предложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину продлить реализацию программы кешбэка на приобретение туристических путевок в российские санатории для реабилитации после коронавируса.

