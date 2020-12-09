Снижение безработицы идет в России медленно, этого недостаточно, чтобы кардинально переломить ситуацию, сказал президент РФ Владимир Путин.



«Снижение безработицы идет в нашей стране пока все-таки медленно. Эти темпы недостаточны для того, чтобы говорить о кардинальном переломе ситуации», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Рост безработицы является ключевым вызовом не только для России, но и для всего мира, добавил Путин.

«Высокая безработица — один из ключевых вызовов сегодняшнего дня не только для нашей страны, а для практически всего мира. Это серьезный негативный фактор для доходов в данном случае российских семей», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.