Президент России Владимир Путин призвал не допустить такой ситуации, как в СССР, когда люди не могли приобрести продукты. Но если тогда, по его словам, был дефицит, то сейчас людям может не хватать денег.

«Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе. Помните, как тогда говорили? Вы еще человек молодой, может, не помните, а я помню. Тогда говорили так: в Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке. Мы сейчас об этом поговорим на втором совещании», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

«Это вопрос, который требует особого внимания, в том числе это касается и тех мер поддержки, которые правительство использует для поддержания экспортного потенциала отрасли. Это все правильно, это нужно делать, но надо посмотреть, по каким направлениям», — добавил президент.