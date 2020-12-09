Промсвязьбанк вернет 500 рублей каждому клиенту, оформившему дебетовую карту «Твой кешбэк» платежной системы Mastercard в период с 1 декабря по 28 февраля, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Для получения вознаграждения необходимо оплатить картой покупки на общую сумму от 1 тыс. рублей в первый месяц с момента получения карты.

Выплата вознаграждения по акции будет происходить на бонусный счет клиента в кешбэк-баллах, после чего клиент может в мобильном банке перевести баллы в рубли по курсу 1:1 и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению.