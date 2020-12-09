Субъекты РФ смогут устанавливать размер прожиточного минимума с учетом природно-климатических особенностей местности. Об этом говорится в поправке ко второму чтению законопроекта о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума, одобренной профильным комитетом Госдумы.

«Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения дифференцированно с учетом особенностей природно-климатических местностей и групп территорий, расположенных в данных субъектах Российской Федерации», — говорится в тексте, который имеется в распоряжении ТАСС.

Другая поддержанная поправка определяет, что величина прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ на очередной год устанавливается ежегодно до 15 сентября «в соответствии с коэффициентом региональной дифференциации, который рассчитывается как соотношение величин прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ и в субъекте РФ, в порядке, определяемом правительством РФ». Указанные изменения были поддержаны Минтрудом и Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в целом.

В ходе заседания члены комитета одобрили законопроект о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума ко второму чтению с учетом поправок.