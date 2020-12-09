В исследование были включены отечественные банки, входящие в Топ 51-100 по размеру розничного кредитного портфеля.

При выборе лучшей программы, в первую очередь, учитывались надежность банка, размеры первоначального взноса и процентной ставки, а также лимит кредитования, сумма ежемесячных платежей и льготный период кредитования.

«Новостройка от партнера» - одна из самых востребованных ипотечных программ КБ «Кубань Кредит». Клиентам предлагается приобрести жилье в ипотеку без первоначального взноса под привлекательную процентную ставку. Кредит оформляется на срок до 30 лет на объекты недвижимости от партнера Банка – крупнейшего объединения застройщиков юга России «ВКБ-Новостройки».