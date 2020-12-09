Поступления налога на доходы физлиц (НДФЛ) в бюджетную систему РФ по итогам 2020 года будут на 5—6% выше, чем в докризисном 2019 году, заявил замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Вольвач на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Он напомнил, что в апреле-мае текущего года налоговики отмечали снижение поступлений подоходного налога, с июля сборы перешли к росту. По словам замглавы ведомства, это произошло во многом благодаря обелению рынка труда, а также мерам поддержки, которые были приняты правительством. Он также обратил внимание, что НДФЛ — региональный налог, за счет него формируется значительная часть бюджетов субъектов РФ, и по этой статье у них не будет выпадающих доходов в текущем году.

Динамика поступлений от НДС, по словам Вольвача, по итогам текущего года также будет лучше ожиданий. «Мы планируем, что в конце года мы получим в федеральный бюджет НДС по итогам 2020 года в объеме уровня 2019 года. Вы помните, что 2019 год в экономическом плане был относительно успешен, и в том числе то, что мы не понесли серьезных снижений и серьезного урона для бюджета по НДС в такой тяжелый год, как 2020-й, все-таки подтверждает, что созданные нами автоматические механизмы контроля позволили удержать мониторинг ситуации и не упускать контроль даже в период пандемии», — заключил Вольвач.