Банк России установил официальные курсы валют на 10 декабря.

Курс доллара снижен на 35,61 копейки, составив 73,3057 рубля (73,6618 рубля на 9 декабря). Курс евро понижен на 26,26 копейки до 88,9418 рубля (89,2044 рубля на 9 декабря).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:24 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 73,3 рубля (минус 21 копейка к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 88,93 рубля (минус 6 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,16—73,4 рубля за доллар и 88,74—89,06 рубля за евро.