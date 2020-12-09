У Банка России в настоящий момент осталось совсем небольшое пространство для снижения ключевой ставки, но в случае существенного изменения условий показатель может быть уменьшен и до уровня ниже 4%. Об этом заявила в интервью агентству Bloomberg глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, снижение ключевой ставки до такого низкого уровня — «не базовый сценарий». Председатель ЦБ при этом не уточнила, какое решение регулятор планирует принять на ближайшем заседании по ставке 18 декабря.

«Мы будем обсуждать все варианты, поскольку имеются разнонаправленные тренды», — приводит информагентство слова Набиуллиной, которая уточнила, что рост числа случаев заражения COVID-19, вероятно, окажет сдерживающее воздействие на инфляцию, в то время как некоторые более краткосрочные факторы работают в противоположном направлении.

Пространство для снижения ставки в базовом сценарии ЦБ очень ограниченное, дала понять глава регулятора.

В этом году ЦБ РФ уже четыре раза уменьшал ключевую ставку (на 0,25 процентного пункта в феврале, на 0,5 п. п. в апреле, сразу на 1 п. п. в июне и еще на 0,25 п. п. в июле) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка равна 4,25% (с 27 июля 2020-го) . На последнем заседании совета директоров Банка России по ключевой ставке 23 октября, как и до этого в сентябре, она была сохранена на указанном уровне.

Как напоминает Bloomberg, МВФ в недавнем докладе рекомендовал российскому Центробанку пойти на смягчение денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы и предупредил, что инфляция может уйти ниже таргета Банка России в 4% и оставаться на этом уровне долгое время.

Набиуллина отметила в интервью, что рост потребительских цен в России к концу этого года может составить 4,5%. По ее словам, инфляция может достичь пика в феврале 2021-го, но не превысит 5%. Инфляционные ожидания какое-то время могут сохранятся на повышенном уровне, и регулятор учтет этот фактор при принятии решения по ставке на следующей неделе, добавила Набиуллина.



По ее словам, ЦБ должен «тщательно оценить», являются ли факторы, обусловившие недавнее ускорение инфляции , временными, при этом регулятор все еще предполагает, что в следующем году дезинфляционное давление будет превалировать.