Рейтинговое агентство Moody's подтвердило ряд рейтингов «ВЭБ.РФ». В частности, долгосрочные рейтинги эмитента в национальной и иностранной валюте подтверждены на уровне «Baa3» со «стабильным» прогнозом. При этом Moody's отозвало базовую оценку и скорректированную базовую оценку кредитоспособности организации, которые находились на уровне «b3». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

Подтверждение рейтингов эмитента на уровне долгового рейтинга России отражает мнение аналитиков о полном обеспечении правительством обязательств ВЭБа. В этой связи Moody's в том числе напоминает об объявленном премьер-министром Михаилом Мишустиным 23 ноября плане по реформированию российских институтов развития с созданием крупного инвестиционного блок на базе ВЭБа.



Отзыв оценок собственной кредитоспособности ВЭБа обусловлен мнением Moody's о фактической потере этими показателями релевантности с точки зрения кредитных рисков для кредиторов фининститута.