Минфин России на аукционе в среду, 9 декабря, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26236RMFS с датой погашения 17 мая 2028 года, говорится в сообщении ведомства. Размещенный объем выпуска составил 3,616 млрд рублей. Объем спроса достиг 15,728 млрд рублей.

Цена отсечения составила 100,39% от номинала, средневзвешенная цена — 100,4255% от номинала, выручка от размещения — 3,647 млрд рублей.