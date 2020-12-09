Минфин России на аукционе в среду, 9 декабря, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26233RMFS с датой погашения 18 июля 2035 года. Размещенный объем выпуска составил 25,654 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 26,955 млрд рублей.

Цена отсечения составила 98,6% от номинала, средневзвешенная цена — 98,7556% от номинала. Доходность по цене отсечения — 6,34% годовых.