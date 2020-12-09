Комиссия по блокчейн-технологиям и криптоэкономике попросила Минфин скорректировать законопроект о налогообложении в РФ цифровых валют и цифровых финансовых активов (ЦФА), а также отозвать законопроект об уголовной ответственности за непредоставление налоговой отчетности по операциям с цифровыми валютами, сообщили в пресс-службе организации.

В начале декабря правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на введение с 1 января в российское законодательство норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют. Согласно ему, цифровая валюта считается имуществом, а доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. Граждане России и организации будут обязаны сообщить в налоговые органы о праве пользования цифровыми валютами обороте средств и остатке, в случае если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за год превышает 600 тыс. рублей.

«Комиссия предлагает не предоставлять ФНС полномочия определять рыночную цену цифровых валют для последующего налогообложения с учетом возможного злоупотребления этим правом; отозвать законопроект об уголовной ответственности за непредоставление налоговой отчетности по операциям с цифровыми валютами; снизить административные штрафы за нарушение правил проведения сделок с цифровыми финансовыми активами и цифровыми валютами, а также ввести новый федеральный закон, который будет регулировать оборот цифровых валют и ЦФА», — сообщил собеседник агентства.

По мнению членов комиссии, принятие пакета законопроектов может привести к оттоку капитала из страны. «Проект должен быть переработан во избежание наступления неблагоприятных последствий для экономики РФ, поскольку, в случае принятия проекта в существующем виде, устанавливаемая проектом ответственность и требования могут повлечь очередную волну оттока капитала из РФ в юрисдикции с более благоприятным регулированием оборота цифровых валют», — говорится в отзыве.