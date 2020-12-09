Исследование, куда были включены 373 кредитные организации, подготовил «КоммерсантЪ».

Под рентабельностью рассматривалось отношение прибыли Банка за девять месяцев к среднему объему капитала в 2020 году. У КБ «Кубань Кредит» оно составило 8,64%. Это лучший показатель среди самостоятельных банков Южного федерального округа.

Кроме того, «Кубань Кредит» расположился на 54-й позиции в рейтинге по объему активов, 69-й – по объему собственного капитала, 51-й – по размеру чистой прибыли, 36-й – по объему средств физических лиц и 59-й – по объему кредитов частным клиентам.