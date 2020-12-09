За месяц кредитная организация поднялась на две позиции.

Исследование подготовлено деловым журналом «Инвест-Форсайт» совместно с Центром защиты вкладчиков и инвесторов» (АНО ЗВИ). В нем приняло участие 158 банков, зарегистрированных за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Рэнкинг отражает финансовое состояние кредитных организаций, оцененное по оригинальной методике, разработанной АНО ЗВИ. Она предполагает комплексную балльную оценку состояния каждого участника на основе показателей, характеризующих надежность, ликвидность, ресурсную базу, просроченную задолженность, рентабельность активов и деловую активность соответствующего банка.