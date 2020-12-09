Правительство рассматривает программу субсидирования ставок по ипотеке только в разрезе первичного рынка недвижимости. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы вице-премьера Марата Хуснуллина.

«На сегодняшний день на площадке правительства вопрос льготной ипотеки на вторичное жилье не рассматривается», — приводятся в сообщении его слова.

По словам вице-премьера, введение субсидируемой ставки по ипотеке на новостройки в размере 6,5% в качестве антикризисной меры позволило улучшить жилищные условия уже более 300 тыс. семей и поддержать всю строительную отрасль. «Также отмечу, что, несмотря на повышение цен, общий эффект программы субсидирования остается положительным. Совокупные расходы ипотечного заемщика в среднем снизились на 10%», — подчеркнул Хуснуллин.

Он напомнил, что льготная ипотека остается ключевой мерой поддержки рынка первичного жилья. По его словам, она оказала решающий вклад в динамику продаж жилья в новостройках в 2020 году, что позволило успешно завершать строительство жилых комплексов, не перешедших на счета эскроу, а также избежать массового появления новых обманутых дольщиков.

Ранее в ВТБ заявили о том, что расширение госпрограммы по субсидированию процентных ставок по ипотеке на вторичный рынок жилья может спровоцировать новую волну роста цен на квартиры и не приведет к возврату госсубсидий в экономику. Согласно прогнозам ВТБ, в 2020 году каждая четвертая ипотека в России будет выдана в рамках госпрограммы по субсидированию процентной ставки. При этом продажи жилищных кредитов на рынке по итогам года должны вырасти до рекордных 3,6 трлн рублей.