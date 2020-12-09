Обновленное мобильное приложение для физических лиц «АЭБ Онлайн» вышло 6 декабря 2020 года, как раз к двадцать седьмому дню рождения АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. Благодаря особенностям технологий от компании iSimpleLab и работе с современной платформой ДБО iSimpleBank 2.0 , банку представилась масса возможностей для внедрения новых продуктов и услуг. В обновленном «АЭБ Онлайн» особое внимание уделили созданию удобного интерфейса, позитивного пользовательского опыта, внедрению новых сервисов. Теперь клиентов Алмазэргиэнбанка ждет стабильный, безопасный, простой и понятный мобильный банк.

Директор по продажам iSimpleLab Алексей Колесников:

«Хотим отметить, что разработка обновленного мобильного приложения для физических лиц была полностью выполнена сотрудниками АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. Это стало возможным благодаря открытой платформе iSimpleBank 2.0, а также промышленному интерфейсу iSimpleAPI. С этими инструментами проекты создания банками собственных мобильных приложений и Web-порталов — легко решаемая задача и огромное поле для творчества и экспериментов. Обширный функционал платформы iSimpleBank 2.0 и документация на API-интерфейсе позволяют разработчикам front выполнять проекты различного уровня сложности без глубокого погружения в сложности функционирования back-системы ДБО.

Команда iSimpleLab от всей души поздравляет Алмазэргиэнбанк с 27-летием и гордится, что на базе нашего продукта такие банки, как АЭБ разрабатывают высокотехнологичные решения, чтобы пользовательский опыт клиентов становился с каждым разом лучше и лучше».

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это инновационная платформа ДБО российского производства, построенная на современных технологиях, соответствующая повышенным требованиям заказчика к IT-системам подобного класса. Являясь высокотехнологичным централизованным решением, имея промышленный API-интерфейс, платформа iSimpleBank 2.0 способна решать самые разнообразные задачи, стоящие перед Банком в вопросе диджитализации продуктов и услуг, и их дистрибуции во всевозможные каналы взаимодействия с клиентом. Помимо развития классических продуктов – Интернет-банка и Мобильных приложений для устройств с операционными системами iOS и Android компания iSimpleLab ведет разработки в области перспективных интерфейсов коммуникации Банка и клиента.

Организационно компания iSimpleLab входит в консорциум iCAM