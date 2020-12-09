В 2021 году стоит ждать сильного роста на развивающихся рынках, прогнозируют большинство опрошенных агентством Bloomberg инвесторов. В частности, главным фактором резкого роста станет вакцина от коронавируса.

Что касается валют, то российский рубль оказался в тройке лидеров среди валют, которые эксперты выделили как перспективные в следующем году. Более перспективными участники опроса считают китайский юань и мексиканский песо.

Bloomberg опросил 63 управляющих активами, стратегов и трейдеров.

Что касается ценных бумаг, то участников спросили о перспективах акций и облигаций развивающихся рынков. По рынку акций первое место с точки зрения перспектив доходности у Китая. Второе — у Южной Корее, третье — у Индонезии. Россия — на восьмой строчке. Что касается рынка облигаций, то тут респонденты ждут роста в первую очередь в Китае, затем в Индонезии и Мексике. У России — пятое место.

Ралли на развивающихся рынках продолжится в 2021 году, прогнозируют инвесторы. Прорыв в разработке вакцины от COVID-19 во второй половине текущего года уже оказал положительное влияние на развивающиеся рынки. Рисковые активы сумели восстановиться после обвала в первом полугодии. Игроки за год сумели заработать свыше 5 трлн, поясняет агентство.