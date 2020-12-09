Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о возможности одного из участников синдиката кредиторов заключать соглашения о кредите с внешним участником. Документ инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Закон касается синдицированных кредитов — то есть тех, которые предоставляются как минимум двумя кредиторами, входящими в один синдикат. Сейчас такие кредиторы заключают соглашение и не имеют права привлекать средства внешних участников. В рамках таких соглашений невозможно оформить так называемое фондированное субучастие, что может привести к тому, что банки признают подобные документы договорами займа или комиссии, отмечают авторы инициативы.

«Фондированное субучастие» — особая модель правоотношений, подразумевающая распределение между его сторонами не только рисков неполучения прибыли, но и рисков невозврата вложений. При наличии таких рисков ни одна из сторон по общему правилу не может рассчитывать на получение от другой стороны процентов или комиссионного вознаграждения», — говорится в пояснительной записке.

В связи с этим законом устанавливается, что участники синдиката вправе заключить соглашения о фондированном субучастии с внешними участниками — то есть с другими кредиторами, которые не входят в синдикат.

Закон включает дочерние хозяйственные общества госкорпорации «ВЭБ.РФ» в перечень организаций, которые вправе выступать кредиторами по договору синдицированного кредита (займа).

Принятие документа расширит правовые возможности кредиторов, отмечается в пояснительной записке.