Госдума приняла в третьем чтении закон, откладывающий до 1 апреля 2021 года срок вступления в силу норм об обязательной предустановке российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Действующее законодательство запрещает продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО с 1 января следующего года.

Законом также разрешается предустановка на такие товары ПО, произведенного в других странах ЕАЭС — Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. При этом порядок введения перечня соответствующих программ должен определяться Кабмином РФ.

Ранее Минцифры РФ сформировало перечень российских приложений, которые рекомендованы для предустановки на электронные устройства. Среди них — приложения Mail.ru Group и «Яндекса», портал госуслуги и платежная система «Мир». Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения был подписан президентом в декабре 2019 года и должен был вступить в силу с 1 июля текущего года. В марте депутаты приняли решение перенести этот срок на 1 января 2021 года.