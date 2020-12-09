Мировые рынки акций вчера оставались под давлением, так как рост числа заразившихся Covid-19 продолжает расти, и в США ужесточаются карантинные меры. Переговоры по сделке Brexit попрежнему безрезультатны, сохраняется напряженность между США и Китаем. По итогам дня индекс РТС опустился на 0,3% до 1 365 пунктов, тогда как индекс Московской биржи ослаб на 0,5% до 3 180 пунктов. В относительных лидерах роста на российском рынке акций вчера были акции золотодобывающих и металлургических компаний, тогда как бумаги нефтегазовых компаний оказались в аутсайдерах рынка. Курс рубля укрепился на 0,2% до 73,05 руб./долл. Рост числа случаев Covid ослабляет рост цен на нефть (Brent +0,1% до 48,5 долл./барр.).

Мы ожидаем, что ралли на российском рынке акций сегодня возобновится: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций на открытии будет идти вверх на фоне улучшения настроений в мире в связи с началом процесса вакцинации. Кроме того, появились признаки прогресса в переговорах по пакету стимулов экономике в США, а также по Brexit. Ближе к концу недели инвесторы будут следить за обсуждением пакета помощи в ЕС. После слабого начала недели поводов для оптимизма ближе к концу недели становится больше. Сегодня утром курс доллара немного ослаб (DXY -0,2% до 90,80), рост цен на нефть восстановился, тогда как курс юаня преодолел свою самую отметку с 2018 г. (CNY +0,2% до 6,52 CNY/долл.). На российском рынке акций мы ожидаем возобновления ралли циклических секторов, особенно производителей стали, MNOD, банков и компаний нефтегазового сектора. Укрепление курса рубля позитивно для компаний, ориентированных на внутренний рынок, в частности для ритейлеров.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru (Стратегия)

Количество розничных брокерских счетов в России подскочило в 4 раза за последние два года; НЕЙТРАЛЬНО Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе своего вчерашнего выступления в Совете Федераций раскрыла подробности относительно сильного роста активности частных инвесторов на российских финансовых рынках. В вышедшем примерно неделю назад отчете ЦБ говорилось о том, что инвестиции россиян в финансовые активы составляют порядка 4,7 трлн руб. без учета денежных вложений в фонды взаимных инвестиций и счета других институциональных инвесторов. Эта сумма эквивалентна примерно 15% депозитов населения в российских банках, и она выросла на 45% за истекшие 12 месяцев. Вчера Э. Набиуллина отметила, что количество россиян, которые имеют брокерские счета, выросло в 4 раза за последние два года и сейчас составляет 8,5 млн человек: это 6% российского населения и, согласно опросам, примерно 17% россиян планируют участвовать в прямых инвестициях на рынках в ближайшие годы. С одной стороны, рост активности розничных инвесторов можно использовать для финансирования некоторых инвестиционных проектов – Минэкономразвития вчера выступило с предложениями профинансировать 13 трлн руб. инвестиций, запланированных до 2030, за счет прямых кредитов ЦБ, что явно представляется рискованным. В то же время плохая новость заключается в том, что рост аппетита к инвестициям частных инвесторов вызван поиском краткосрочных доходов, а отнюдь не намерением делать долгосрочные вложения, что провоцирует риски резких колебаний на российских финансовых рынках.

ЦБ выразил опасения по поводу роста цен на недвижимость; НЕОДНОЗНАЧНО Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила вчера опасения по поводу роста цен на недвижимость, который вызван очень быстрым ростом розничного кредитования на 15% г/г, главным образом, на фоне роста ипотечных кредитов. Уже не в первый раз регулятор выражает свои опасения, и это звучит как веский аргумент в пользу ограничения или завершения программы льготного ипотечного кредитования. В то же время мы все еще ожидаем, что ипотечный рынок продолжит развиваться быстрыми темпами, так как основной спрос на ипотеку поддерживает материнский капитал, предоставляемый семьям с детьми. Еще один момент заключается в том, что предложение жилья должно демонстрировать более сильный рост, и будущий год, как ожидается, продемонстрирует сильное восстановление предложения в сегменте жилой недвижимости на фоне улучшения конъюнктуры рынка. Учитывая что объем ипотечных кредитов, вероятно, достигнет 8% ВВП только в этом году, мы не видим рисков внезапной остановки этого рынка, и комментарии ЦБ, скорее всего, заставят девелоперов увеличить предложение на рынке.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Детский мир (ВЫШЕ РЫНКА): обсуждается выделение и IPO онлайн-бизнеса; УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО Как сообщило вчера агентство “Интерфакс”, менеджмент Детского мира (ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 143 руб.) обсуждает возможность выделения и IPO своего онлайн-бизнеса. Конкретных планов в этом направлении пока нет.

Мнение Альфа-Банка: На онлайн-бизнес Детского мира приходится 23% совокупных продаж в России (22% совокупных продаж) по итогам 9М20. Стратегия компании предусматривает выход онлайн-продаж на 45% от совокупных продаж в среднесрочной перспективе, что предполагает рост онлайн-продаж на 40-45% в год (против среднегодовых темпов роста совокупных продаж на 13%), по нашей оценке. По данным компании, рентабельность EBITDA онлайн-бизнеса составляет более 10%, что соответствует смешанной рентабельности EBITDA Детского мира. Мы считаем, что благодаря этому онлайнбизнес Детского мира лучше позиционирован на рынке в сравнении с другими игроками в сегменте e-commerce, которые пока еще не вышли на уровень безубыточности. Если мы оценим онлайн часть бизнеса Детского мира, исходя из коэффициентов стоимости IPO OZON и их текущих уровней (3-4,4x EV/Sales 2021П соответственно), мы получим стоимость онлайн-бизнеса Детского мира на уровне 2-2,5x текущей капитализации компании. Мы считаем, что рынок будет помнить об этом риске повышения оценок стоимости, однако масштабная переоценка акций весьма сомнительна в краткосрочной перспективе, так как 1) эта возможность сейчас только обсуждается; конкретных обязательств у компании пока нет, тогда как 2) акции повысились в цене на 13% за прошлую неделю и на 28% с уровней SPO 1 сентября (против роста индекса Московской биржи на 7% за аналогичный период).

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

Mail.ru приобретает 25% акций образовательной онлайн-платформы Учи за 3,75 млрд руб.; НЕЙТРАЛЬНО Mail.ru (MAIL LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $35,9) объявила о покупке 25% акций Группы Учи, российской платформы в сегменте школьного онлайн образования за 3,75 млрд руб. денежными средствами. Одновременно со сделкой Mail.ru получит опционы колл и пут на покупку контрольного пакета акций платформы в 2022-2023. Инвестиция соответствует недавним заявлениям менеджмента по поводу интереса Mail.ru к расширению своего присутствия на рынке онлайн-образования за рамками ИТ-специальностей, с целью воспользоваться большими возможностями для роста при текущем низком уровне проникновения этого рынка. Новость НЕЙТРАЛЬНА для акций компании. Первый опцион Mail.ru позволяет увеличить долю в Учи до 49,5% в конце 2021. Цены реализации опционов зависят от динамики финансовых показателей Группы Учи. На данный момент создатели платформы остаются ее акционерами и продолжат развивать бизнес. Учи.ру – ключевой продукт компании (платформа принесла 90% выручки в 2019), который предоставляет бесплатно или в рамках подписки доступ к самообразованию в школьном формате.В базе Учи.ру более 50 000 заданий в игровом формате с фокусом как на основные школьные предметы, так и на дисциплины за рамками школьной программы. В период карантина платформа стала вторым по посещаемости в мире образовательным ресурсом. Сейчас на платформе зарегистрировано 8 млн школьников (50% от общего количества) и 350 тыс. педагогов, посещаемость составляет 37 млн визитов в месяц. В 2020 Учи.ру прогнозирует выручку на уровне 2,5 млрд руб. Среди других продуктов компании 1) Учи.Дома – индивидуальные занятия по английскому языку; 2) HappyNumbers.com – проект для США; и 3) Dragonlearn.org – проект для Индии, Китая, Бразилии и Южной Африки. По прогнозу Группы Учи, общая выручка компании может составить 3 млрд руб. в 2020 г., показав трехкратный рост г/г. В дальнейшем компания ожидает, что среднегодовые темпы роста составят как минимум 30% в 2020 -2023 гг. при рентабельности более 30%. Российский рынок онлайн-образования, согласно прогнозам, может вырасти в три раза до 143 млрд руб. к 2023, в том числе в три раза в сегменте школьного онлайн образования до 38 млрд руб. (по данным, предоставленным компанией). По нашим оценкам, цена сделки предусматривает коэффициенты 2020-21П EV/Sales Группы Учи на уровне 5,0-3,8x против медианных значений аналогичных мультипликаторов у международных аналогов в области онлайн-образования на уровне 5,9-4,8x соответственно (дисконт на уровне 15-20%) и 15,6-12,7x у Chegg, которая является наиболее близким аналогом Группы Учи.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

ММК онлайн: разговор с первыми лицами компании: ПОЗИТИВНО MMK (MMK:LI; НА УРОВНЕ РЫНКА; РЦ $8,1/акцию) вчера провел онлайн-встречу с аналитиками и инвесторами. Менеджмент поделился позитивным взглядом на перспективы потребления стали в мире и в России. Компания прогнозирует рост EBITDA на $1 млрд к 2025. В 2023-2025 ММК планирует нарастить выпуск стали на 1 млн т и чугуна на 400 тыс. т за счет увеличения мощности доменной печи и возведения новой доменной печи. Экономические показатели компании остаются сильными, что является залогом стабильных дивидендных выплат. По ожиданиям менеджмента, давление со стороны высоких цен на железную руду снизится за счет увеличения объемов поставок Vale в 2021 и за счет стабильной загрузки сталеплавильных мощностей Китая. Согласно комментарию Виктора Рашникова, компания может рассмотреть увеличение free-float, так как текущая рыночная капитализация движется в правильном направлении. Новость создает некоторый риск навеса акций, однако позитивна в долгосрочной перспективе.

Производство: MMK успешно функционирует при загруженности мощностей на 100% и ожидает, что этот уровень загрузки сохранится в 1К21. Компания ожидает, что потребление стали в России восстановится в 2021 на фоне роста ВВП. Согласно прогнозу компании, ВВП России вырастет на 2,7% в 2021П и на 2,9% в 2022П. Стратегия роста ММК предусматривает увеличение объемов премиальных продуктов на 18% к 2030. Компания планирует провести модернизацию доменной печи, что увеличит мощности по производству на 1 млн т в 2023-2025. Кроме того, запланировано возведение новой доменной печи на смену старых, что будет приносить дополнительные 400 тыс. тонн чугуна в год.

EBITDA: Как считает MMK, выход на целевой уровень $3 млрд по показателю EBITDA вполне реалистичен к 2025 за счет предложения продуктов премиального качества (35%), операционной эффективности (61%) и отлаженного управления цепочкой поставок. Что касается конкретных проектов, самый большой вклад в увеличение EBITDA ожидается от: новой доменной печи в 2025 (+$120 млн); новых мощностей по производству продукции с высокой добавленной стоимостью в 2022-2026 ($+110 млн) и расширения мощностей кислородного конвертера в 2023-2025 (+$70 млн). Отсутствие интеграции в железорудную базу продолжает оказывать давление на рентабельность . Тем не менее, IRR сделок M&A при текущей конъюнктуре цен не привлекательны.

Премия внутренних цен, как ожидается, восстановится после окончания сезонного падения спроса и стабилизации цен на железную руду, а также восстановления рынка после пандемии. Логистические аспекты также указывают на то, что премия в дальнейшем восстановится.

Подход менеджмента к управлению долгом не изменился. MMK предпочитает финансировать программы капиталовложений за счет имеющихся в распоряжении денежных средств. Если компании потребуется превысить порог в $700 млн, менеджмент может рассмотреть выпуск еврооблигаций.

MMK Metalurji, согласно прогнозу, завершит 2020 год с положительной EBITDA. Актив остается конкурентоспособным при объемах производства на уровне 750-900 тыс. тонн. Спрос на сталь в Турции, как ожидается, будет расти в будущем году; таким образом, продажа актива не представляется целесообразной и не стоит на повестке дня руководства.

Американский бенчмарк на сталь достиг $825/т; ПОЗИТИВНО Ралли цен на сталь продолжается – в США цены на горячекатаный рулон достигли отметки $825/ короткую тонну. По ожиданиям рынка цена на американский бенчмарк может подняться до $920/тонну в краткосрочной перспективе на фоне дефицита предложения. Рынок стали в США относительно невелик и изолирован, однако может служить хорошим индикатором настроений в секторе. Последний раз цены на горячекатаный рулон в США превышали $900/тонну в 1П18, когда Дональд Трамп, руководствуясь Разделом 232 Торгового законодательства США, ввел 25%-ю пошлину на импорт стали. Кроме того, цена бенчмарка приближалась к $880/тонну в 2011 г., когда сырьевой рынок сильно рос на фоне восстановления китайской экономики. В добавление к вышесказанному, фьючерсы на железную руду в Сингапуре закрылись на отметке $150/тонну, отыгрывая снижение предложения из Австралии и понижение производственного прогноза на 2021 бразильской Vale SA. По данным Mysteel Global, цены на руду сейчас примерно на $45 ниже исторического максимума 2010. На производство тонны стали требуется 1,7 тонн железной руды. Затраты на руду на 40% определяют себестоимость тонны стали у неинтегрированных производителей. Таким образом,мы наблюдаем как рост денежных затрат влияет на цены на сталь. Российские интегрированные производители стали, в том числе НЛМК, Северсталь и ЕВРАЗ, в текущей рыночной конъюнктуре находятся в выгодном положении,будучи полностью интегрированными в железную руду и имея широкий доступ на экспортные рынки. Отметим, что US Steel (X.US), чьи акции являются основным ориентиром стального сектора Северной Америки, торгуется на уровне $17-18/акцию, тогда как обычно, в периоды сильного подъема рынка, акции компании стоят $30- 40/акцию. Это подтверждает мысль о том, что стальной сектор более привлекателен с точки зрения трейдинга, нежели для фундаментальных инвестиций. Мы разделяем мнение о том, что дефицит предложения может смягчиться после запуска дополнительных мощностей в 1П21. Праздничный сезон, включающий Рождество и Китайский Новый год, а также замедление строительной активности в зимний период могут оказывать давление на спрос на сталь. Тем не менее, текущие спотовые цены на сталь и железную руду отражают сильный разрыв между ценой бенчмарков и рыночными оценками стоимости сталелитейных компаний.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)