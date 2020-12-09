Банк России в настоящий момент не видит какого-либо пузыря на рынке ипотеки , однако постоянно отслеживает ситуацию, заявила на онлайн-конференции директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

«Сейчас мы видим действительно большой спрос (на ипотеку). Отчасти этот спрос затрагивает спрос, который возник бы без программ в будущие периоды. То есть пока какого-то опасного состояния рынка, пузыря, именно в настоящее время, конечно, мы не видим. И мы видим по-прежнему потенциал для сохранения нынешних контрциклических мер», — сказала Данилова.

Она также отметила, что ЦБ постоянно отслеживает ситуацию на рынке ипотеки.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в ряде регионов ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье. По словам Набиуллиной, своевременное завершение программы льготной ипотеки позволит избежать формирования пузырей на рынке.