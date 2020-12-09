Иностранное водительское удостоверение не может являться причиной отказа в продаже электронного ОСАГО , следует из информационного письма Банка России, опубликованного в среду.

«Водители с иностранными водительскими удостоверениями имеют такие же права на заключение электронного договора ОСАГО, как и владельцы российских водительских прав, и какие-либо ограничения здесь недопустимы», — говорится в информационном письме.

Регулятор отмечает, что в интернет-приемную ЦБ стали поступать жалобы на то, что на сайтах некоторых страховщиков при заключении договора е-ОСАГО нет возможности ввести данные иностранных водительских удостоверений. Таким образом, принимается информация только о российских водительских правах.

«Банк России считает такие ограничения недопустимыми, поскольку закон «Об ОСАГО» обязывает страховые организации обеспечить возможность заключения договора е-ОСАГО каждому автовладельцу, который обратился к ним с заявлением», — отмечает ЦБ.