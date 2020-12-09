Процентная ставка в зависимости от срока составляет 4,3—4,6% годовых.
Банк ДОМ.РФ ввел новый вклад «Доходная зима».
Депозит открывается в сумме от 50 тыс. рублей на 181, 367 и 550 дней. Процентная ставка в зависимости от срока составляет 4,3—4,6% годовых.
Дополнительные взносы принимаются в течение первых 15 дней с даты заключения договора. Частичное снятие средств не предусмотрено.
Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора применяется ставка вклада до востребования.
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