Банк ДОМ.РФ ввел новый вклад «Доходная зима» .

Депозит открывается в сумме от 50 тыс. рублей на 181, 367 и 550 дней. Процентная ставка в зависимости от срока составляет 4,3—4,6% годовых.

Дополнительные взносы принимаются в течение первых 15 дней с даты заключения договора. Частичное снятие средств не предусмотрено.



Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора применяется ставка вклада до востребования.