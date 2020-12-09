На Московской бирже в секторе устойчивого развития началось размещение нового выпуска «зеленых» облигаций банка «Центр-инвест» объемом 300 млн рублей. Это первый в России титулованный выпуск «зеленых» биржевых облигаций, который соответствует российским и международным стандартам ответственного финансирования, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Основное отличие «зеленых» облигаций «Центр-инвест» — это целевой характер их размещения. Банк гарантирует, что привлекаемые средства будут использоваться на финансирование и рефинансирование кредитов для реализации энергоэффективных проектов в промышленном секторе, агробизнесе, жилищно-коммунальном хозяйстве и сфере услуг. В соответствии с целевым назначением банк будет раскрывать информацию об использовании привлеченных в рамках размещения данного выпуска средств, а также об общем влиянии данных инвестиций на показатели устойчивости в составе ежегодного «Экологического отчета», — говорится в релизе.

Год назад банк «Центр-инвест» выпустил первые банковские «зеленые» облигации в России объемом 250 млн рублей и стал первым финансовым институтом в стране, который зарегистрировал свой выпуск экооблигаций в «Сегменте «зеленых» облигаций Сектора устойчивого развития» Московской биржи.



За счет средств, привлеченных в рамках размещения первого выпуска облигаций, были профинансированы 36 энергоэффективных проектов. 83% из них — это сфера сельского хозяйства и 17% — производство. Средняя сумма кредита составила 7,1 млн рублей. Перечень всех проектов первого выпуска раскрыт в рамках ежегодного «Экологического и социального отчета» банка за 2019 год.



