📰 Доллар на российском рынке опустился до четырехмесячного минимума, вплотную приблизившись к уровню 73 рублей/доллар, пишет «Коммерсант» . С начала недели курс снизился почти на 1%. Это происходит на фоне стабилизации доллара на мировом рынке и снижения нефтяных цен. Также снижению могут способствовать продажи валюты нерезидентами, которые увеличивают вложения в российские гособлигации. По оценке аналитиков, за минувшую неделю позиции иностранных инвесторов в ОФЗ увеличились на 8 млрд рублей, что вдвое больше притока, зафиксированного неделей ранее.

📰 Спрос на покупку апартаментов в Москве и Санкт-Петербурге в конце ноября вырос в 2–2,5 раза, пишут «Известия» . Это произошло после заявления замглавы Минстроя о необходимости признать такие помещения жильем, рассказали в сервисе «Метр квадратный». Выступая в Совете Федерации 19 ноября, замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что министерство намерено утвердить жилой статус существующих апартаментов и запретить их строительство в будущем. Вице-премьер Марат Хуснуллин 2 декабря сообщил, что вопрос планируется решить в течение полугода. После заявления Минстроя спрос на апартаменты вырос.

📰 Курс рубля может преодолеть психологическую отметку весной, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение начальника отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаила Шульгина. По его словам, излишней турбулентности на валютном рынке тоже ждать не стоит. При диапазоне колебаний в течение нескольких месяцев между 45 и 55 долларами за баррель Brent, с учетом сильного сезонного текущего счета России в I квартале, курс доллара вполне может опуститься до 71 или даже до 69 рублей за доллар в первые месяцы весны, допускает Шульгин.

📰 НПФ после почти годового перерыва вновь активно наращивают вложения в акции, пишет «Коммерсант» . С конца сентября по конец ноября объем вложений в акции , аккумулированных фондами средств ОПС, вырос на 13%, до около 180 млрд рублей, превысив 6% от пенсионных накоплений НПФ. В прошлый раз эта тенденция была прервана турбулентностью на финансовом рынке на фоне распространения коронавируса, и до сих пор инвестиции в долевые инструменты находились на исторических минимумах. Аналитики полагают, что на этот раз скупка акций продолжится и в следующем году на фоне общего оптимизма инвесторов, а также исчерпания потенциала снижения ключевой ставки ЦБ.

📰 Владельцы морских портов обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поручить Минтрансу доработать с их участием внесенный в Госдуму законопроект, который вводит ответственность для инвесторов в портовую инфраструктуру за срыв сроков проектов, пишет РБК . Его принятие в нынешнем виде затормозит реализацию проектов, считают они. Источник в компании, владеющей действующим портом, предупреждает, что в случае принятия таких поправок под угрозой окажутся проекты, у которых отсутствует собственная грузовая база, — «Лавна», «Тулома», порт Приморск, «Лугапорт». По его словам, они не смогут гарантировать денежными средствами сроки и объемы загрузки.

📰 В этом году россияне приобретают искусственные ели в среднем на 10% дешевле, чем в 2019-м, показали продажи первых недель декабря, пишут «Известия» . Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД». При этом покупают елки на 5% реже, отметили в компании. Многие стали экономить после снижения доходов из-за коронакризиса, говорят аналитики. Впрочем, россияне готовы потратиться на украшения: средний чек на мишуру вырос на 11%, на елочные игрушки — на 34%.

📰 Для привлечения инвестиций в экономику в России готовы обеспечить комплексную поддержку бизнесу, следует из письма первого замглавы Минэкономики Андрея Иванова в РСПП, пишет «Коммерсант» . Пакет содержит как регуляторные, так и финансовые меры, в том числе экспериментальные цифровые решения, однако доступ к ним компании смогут получить в зависимости от эффективности и востребованности их инвестпроектов государством. Минэкономики рассчитывает обеспечить конкуренцию потенциальных инвесторов за будущую поддержку, отступив от схемы «льготы в обмен на инвестиции».