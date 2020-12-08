Дайджест российских СМИ к утру 9 декабря.
📰 Доллар на российском рынке опустился до четырехмесячного минимума, вплотную приблизившись к уровню 73 рублей/доллар, пишет «Коммерсант». С начала недели курс снизился почти на 1%. Это происходит на фоне стабилизации доллара на мировом рынке и снижения нефтяных цен. Также снижению могут способствовать продажи валюты нерезидентами, которые увеличивают вложения в российские гособлигации. По оценке аналитиков, за минувшую неделю позиции иностранных инвесторов в ОФЗ увеличились на 8 млрд рублей, что вдвое больше притока, зафиксированного неделей ранее.
📰 Спрос на покупку апартаментов в Москве и Санкт-Петербурге в конце ноября вырос в 2–2,5 раза, пишут «Известия». Это произошло после заявления замглавы Минстроя о необходимости признать такие помещения жильем, рассказали в сервисе «Метр квадратный». Выступая в Совете Федерации 19 ноября, замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что министерство намерено утвердить жилой статус существующих апартаментов и запретить их строительство в будущем. Вице-премьер Марат Хуснуллин 2 декабря сообщил, что вопрос планируется решить в течение полугода. После заявления Минстроя спрос на апартаменты вырос.
📰 Курс рубля может преодолеть психологическую отметку весной, пишет «Российская газета», ссылаясь на мнение начальника отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаила Шульгина. По его словам, излишней турбулентности на валютном рынке тоже ждать не стоит. При диапазоне колебаний в течение нескольких месяцев между 45 и 55 долларами за баррель Brent, с учетом сильного сезонного текущего счета России в I квартале, курс доллара вполне может опуститься до 71 или даже до 69 рублей за доллар в первые месяцы весны, допускает Шульгин.
📰 НПФ после почти годового перерыва вновь активно наращивают вложения в акции, пишет «Коммерсант». С конца сентября по конец ноября объем вложений в акции, аккумулированных фондами средств ОПС, вырос на 13%, до около 180 млрд рублей, превысив 6% от пенсионных накоплений НПФ. В прошлый раз эта тенденция была прервана турбулентностью на финансовом рынке на фоне распространения коронавируса, и до сих пор инвестиции в долевые инструменты находились на исторических минимумах. Аналитики полагают, что на этот раз скупка акций продолжится и в следующем году на фоне общего оптимизма инвесторов, а также исчерпания потенциала снижения ключевой ставки ЦБ.
📰 Владельцы морских портов обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поручить Минтрансу доработать с их участием внесенный в Госдуму законопроект, который вводит ответственность для инвесторов в портовую инфраструктуру за срыв сроков проектов, пишет РБК. Его принятие в нынешнем виде затормозит реализацию проектов, считают они. Источник в компании, владеющей действующим портом, предупреждает, что в случае принятия таких поправок под угрозой окажутся проекты, у которых отсутствует собственная грузовая база, — «Лавна», «Тулома», порт Приморск, «Лугапорт». По его словам, они не смогут гарантировать денежными средствами сроки и объемы загрузки.
📰 В этом году россияне приобретают искусственные ели в среднем на 10% дешевле, чем в 2019-м, показали продажи первых недель декабря, пишут «Известия». Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД». При этом покупают елки на 5% реже, отметили в компании. Многие стали экономить после снижения доходов из-за коронакризиса, говорят аналитики. Впрочем, россияне готовы потратиться на украшения: средний чек на мишуру вырос на 11%, на елочные игрушки — на 34%.
📰 Для привлечения инвестиций в экономику в России готовы обеспечить комплексную поддержку бизнесу, следует из письма первого замглавы Минэкономики Андрея Иванова в РСПП, пишет «Коммерсант». Пакет содержит как регуляторные, так и финансовые меры, в том числе экспериментальные цифровые решения, однако доступ к ним компании смогут получить в зависимости от эффективности и востребованности их инвестпроектов государством. Минэкономики рассчитывает обеспечить конкуренцию потенциальных инвесторов за будущую поддержку, отступив от схемы «льготы в обмен на инвестиции».
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