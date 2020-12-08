Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2026 года «дачной амнистии» и распространении действия данного упрощенного порядка на участки под индивидуальное жилищное строительство. Авторами документа выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов, включая первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака.

Речь идет о продлении действия упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые и садовые дома, срок которого истекал 1 марта 2021 года. После этого правообладатели должны были бы воспользоваться порядком, вступившим в силу с 4 августа 2018 года, и уведомлять органы местного самоуправления о начале и завершении строительства на участке для принятия решения о согласовании параметров дома и направлении документов в Росреестр.

С 1 марта 2019 года действует переходный период для граждан, которые начали возведение объектов до 4 августа 2018 года, не получив на это разрешение. Они вправе подать документы в процессе строительства, а разрешение на его начало и ввод дома в эксплуатацию им не требуется, но если не сделать это до 1 марта 2021 года, то оформить права можно будет только в судебном порядке.

Новым законом «дачная амнистия» продлевается на пять лет. Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок, на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем. Наличие уведомлений о планируемом строительстве и его окончании не требуется. Разрешается применять упрощенный порядок регистрации прав на жилой или садовый дом на участке, предназначенном не только для садоводства, но и для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта. Строение должно соответствовать параметрам объекта ИЖС, закрепленным в Градостроительном кодексе.

Также на пять лет продлевается срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, возведение которых было начато до 4 августа 2018 года.