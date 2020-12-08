Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддерживает инициативу Банка России по созданию гарантийного фонда по страхованию жизни . Это, в частности, позволит привлечь дополнительных клиентов на рынок страхования жизни из числа людей, которые привыкли больше доверять государственным гарантиям, нежели рыночным оценкам надежности компаний. По оценкам союза, размер фонда должен составлять не менее 60 млрд рублей и формироваться постепенно, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА), ВСС и Национального союза страховщиков ответственности (НССО).



«Мы видим, что рынок страхования жизни устойчив и все его участники демонстрируют хорошие финансовые показатели. Однако дополнительные гарантии со стороны государства — это всегда очень хороший маркетинговый эффект даже для надежного бизнеса и, как следствие, возможность привлечь дополнительных клиентов», — пояснил вице-президент ВСС Виктор Дубровин.

Страховщики жизни имеют в настоящее время более 17 млн действующих договоров, в том числе более 3 млн договоров накопительного страхования жизни. «То есть ощутимая часть наших граждан так или иначе взаимодействуют или сталкиваются со страхованием жизни, формируя тем самым клиентский опыт, транслируя его на свою семью, коллег и друзей. Безусловно, надежность этого финансового института очень важна, а в большинстве стран высшем знаком надежности является наличие государственных гарантий», — сказал Дубровин.

Он отметил, что, по оценкам союза, создание гарантийного фонда, если он будет создаваться постепенно, не потребует от страховщиков избыточных вложений.