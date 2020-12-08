МТС Банк присоединяется к программе « Ипотека с господдержкой» и начинает прием заявок от физических лиц на кредиты по льготной ставке 6,1% годовых.

«Теперь граждане РФ могут оформить в МТС Банке ипотечный кредит на приобретение строящегося или готового жилья в новостройке по ставке 6,1% годовых с первоначальным взносом в размере 20% от стоимости недвижимости», — уточняется в сообщении банка.

Другие условия программы «Ипотека с господдержкой»:

срок кредитования — от года до 25 лет;

максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для других регионов РФ;

заемщик/созаемщик должен иметь гражданство РФ;

льготная ставка действует при заключении кредитного договора до 1 июля 2021 года включительно;

возраст заемщика — от 18 лет на момент оформления кредита до 65 лет на дату его закрытия.

Чтобы подать заявку на кредит по льготной ставке, нужно заполнить анкету на сайте или в любом отделении банка. Банк примет решение и сообщит о нем по телефону или электронной почте в течение трех рабочих дней.