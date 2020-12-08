Руководство фракции «Единая Россия» и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли в Госдуму поправки о невозможности снижения минимального размера труда (МРОТ) даже в случае уменьшения медианной заработной платы. Об этом сообщил один из авторов поправок, первый замглавы фракции Андрей Исаев.

«Мы фиксируем, что даже в том случае, если медианная заработная плата снизится, МРОТ при этом снижаться не может. МРОТ не может быть снижен в РФ ни при каких обстоятельствах, он сможет только расти», — сказал Исаев.

Также предлагается сделать минимальные выплаты по больничным на уровне МРОТ постоянными.