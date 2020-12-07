Высокий суд Лондона предписал пересмотреть решение другого британского суда о присуждении главному исполнительному директору банка «Траст», бывшему руководителю инвесткомпании А1 Михаилу Хабарову 58 млн долларов за утрату опциона на 30% акций логистической компании «Деловые линии», пишет РБК . Об этом говорится в материалах суда, опубликованных Британским и Ирландским институтом правовой информации. Судья Высокого суда посчитал, что решение, содержащее математическую ошибку, может привести к «существенной несправедливости» для компании Богатикова, и направил на пересмотр сумму ущерба и ряд пунктов из решения LCIA, касающихся формулы расчета убытка для компании Хабарова.

В России по заявлению Богатикова против Хабарова возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 842 млн рублей, в октябре он был задержан, а теперь находится под домашним арестом. По версии следствия, после прихода на работу в «Деловые линии» в 2014 году Хабаров обещал Богатикову прекращение проверок в компании и покровительство в обмен на вознаграждение, не имея реального влияния. Защита Хабарова связывала уголовное дело с попыткой заставить его отказаться от взыскания возмещения на 58 млн долларов, присужденного лондонским судом.

LCIA просил стороны согласовать модель оценки компании, исходя из которой можно было бы высчитать стоимость опционных акций, перечисляет события судья Высокого суда Лондона. Как решил суд, для расчета ущерба нужно было вычесть стоимость опциона (60 млн долларов) из стоимости пакета опционных акций (30%). Эксперты от Хабарова и Богатикова согласились с тем, что опционные акции можно оценивать исходя из стоимости 30% акционерного капитала компании. Хотя они использовали одинаковую методологию, результат отличался: эксперт от Богатикова счел, что стоимость бизнеса компании составляет 98 млн долларов и, соответственно, опционные акции не стоят ничего, эксперт от Хабарова оценил бизнес в 638 млн долларов, а опционные акции — в 174 млн долларов, говорится в решении.

LCIA оценил «исторические налоговые обязательства» компании в 90 млн долларов, но из-за «опечатки или ошибки в вычислениях» налоговая задолженность привела к повышению стоимости компании, а не к снижению. В итоге LCIA оценил стоимость капитала компании в 392 млн долларов, стоимость опционных акций — в 118 млн долларов и ущерб Хабарову — в 58 млн долларов соответственно. После отказа LCIA исправить ошибку, что привело бы к снижению стоимости компании до 212 млн долларов и обесценило бы опцион, компания Doglemor Богатикова обратилась в Высокий суд Лондона, который решил, что присужденное Хабарову возмещение «несправедливо».